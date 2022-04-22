«Роскосмос» направит Минтрансу предложения по замене GPS оборудованием ГЛОНАСС

«Роскосмос» в пятницу направит в Минтранс и Росавиацию технические предложения по замене системы спутниковой связи GPS абонентским оборудованием российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Об этом 22 апреля сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы «Бэйдоу», с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение восьми лет», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день руководство авиаотрасли России попросило перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. Экипажи на этапе планирования полетов должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств.

Рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора от 17 марта. Согласно сообщению, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг).

19 марта Рогозин сообщил, что в рамках санкций США рассматривают вопрос об отключении России от GPS. Он призвал россиян не переживать по этому поводу, так как каждый смартфон подключен к ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.

Рогозин также отмечал, что технически отключить Россию от системы спутниковой связи GPS достаточно сложно, потому что орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться по направлению других континентов и стран.

Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. Основное отличие от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.