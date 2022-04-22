В МИЦ «Известия» обсуждают предстоящие выборы во Франции. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Выборы во Франции: чего ждать от нового президента?».
Участники:
- Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ;
- Екатерина Нарочницкая, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра исследований Фонда исторической перспективы;
- Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН;
- Дмитрий де Кошко, политолог, публицист, общественный деятель (онлайн).