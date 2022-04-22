Япония впервые с 2003 года назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси впервые с 2003 года назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. Эту фразу МИД Японии использовал при составлении «Синей книги по дипломатии», которую в пятницу, 22 апреля, представил глава ведомства на заседании правительства.

«В 22-м издании «Синей книги по дипломатии» излагается принципиальная позиция Японии о том, что северные территории — «исконные для Японии», но в настоящее время находятся под контролем России», — передает агентство Kyodo.

Формулировку «незаконная оккупация» в отношении Курильских островов Япония применила впервые с 2003 года, а «исконная территория Японии» — с 2011 года. Министр Ёсимаса отметил, что переговоры с Россией по северным территориям «не в той стадии, когда можно говорить о перспективах».

Также, по мнению японского внешнеполитического ведомства, страна вступила в новую эпоху. Развивающиеся государства и страны ускоренного развития расширили присутствие на мировой арене, притом что потенциал США как единственной сверхдержавы в мире стал ослабевать, уточняет «Газета.Ru».

«Синяя книга по дипломатии» публикуется министерством иностранных дел Японии ежегодно с 1957 года. Этот документ — своего рода справочник о дипломатической ситуации в стране и ее перспективах, о положении Японии в мире.

О намерении вернуть в употребление фразу об «оккупированных Россией» островах Япония заявляла с марта. Тогда источники агентства Kyodo сообщали, что правительство вернет в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год резкую формулировку о принадлежности Курил.

21 марта Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

На следующий день, 22 марта, эксперт Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Анна Киреева рассказала «Известиям», что возвращение к диалогу о мирном договоре между Москвой и Токио возможно лишь после отмены Японией санкций против РФ.

Как прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, недружественная политика Японии по отношению к России является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора Москвы и Токио.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.