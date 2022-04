Врач назвал признаки ишемической болезни сердца

Многие люди игнорируют характерные симптомы ишемической болезни сердца, так как считают их не опасными. Об этом 19 апреля заявил врач, профессор в Университете Нью-Мексико (США) Джагдиш Хубчандани изданию Eat This, Not That!.

Одним из симптомов ишемической болезни сердца врач назвал боль в груди. По его словам, она может быть сильной, а может чувствоваться как дискомфорт или чувство стеснения. Ощущения, как правило, усиливаются во время стресса или нервного напряжения.

Хубчандани разъяснил, что неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь, отмечает «Газета.Ru».

Врач рассказал, что также при ишемической болезни сердца возникают учащенное сердцебиение, сильная одышка и затрудненное дыхание, причем они могут не сопровождаться болью в груди, потому часто игнорируются.

Кроме того, о болезни могут свидетельствовать расстройства желудка и изжога.

18 апреля гематолог Дуглас Гуггенхайм рассказал, что в зависимости от группы крови человек может быть более или менее подвержен болезням сердца. По его словам, у людей со II, III или IV группой крови чаще, чем у людей с I группой, случаются сердечные приступы или сердечная недостаточность.

Кроме того, обладатели II и III групп крови на 51% более склонны к развитию тромбоза глубоких вен и на 47% — к развитию легочной эмболии.

17 апреля отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что боли в горле, в частности на фоне воспаления небных миндалин, могут привести к таким осложнениям на сердце, как миокардит и эндокардит. Врач уточнил, что небные миндалины могут влиять на состояние сердца, «а сердце в обратную сторону влиять не может».