В ГД предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной день, в воскресенье, чтобы создать стимул для развития фермерских рынков. Соответствующее письмо парламентарий отправил на имя главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова 22 апреля.

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — цитирует текст обращения RT.

Как предположил депутат, в условиях закрытия крупных гипермаркетов, потоки покупателей по воскресеньям будут перенаправлены в магазины шаговой доступности, а также ярмарки выходного дня. Это будет способствовать созданию и развитию данных торговых локаций, а также росту подсобных фермерских хозяйств, считает Матвейчев.

В настоящее время, указал депутат, деятельность продуктовых ярмарок представляет собой две крайности: либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер. По его мнению, мера ограничения времени работы гипермаркетов могла бы стать хорошим подспорьем малому бизнесу в сельскохозяйственной и смежных областях.

Ранее 19 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что на потребительском рынке РФ ушел ажиотажный спрос, запасы товаров в розничных сетях восстановились до уровней середины февраля. По его словам, приобретение товаров длительного пользования (муки, сахара, растительного масла, соли) за прошедшую неделю сократилось.

18 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России создадут систему продовольственных оптовых рынков. Он пояснил, что создание таких рынков необходимо, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.

До этого в марте крупные продуктовые торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» решили ограничить наценки до 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». В тот же день ФАС поручила усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.