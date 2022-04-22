Белый дом обратился за помощью к отставному генералу Вольфу по ситуации на Украине

Администрация президента США Джо Байдена выбрала генерал-лейтенанта армии в отставке Терри Вольфа для координации помощи Украине в области безопасности. Об этом заявил представитель совета национальной безопасности Соединенных Штатов в пятницу, 22 апреля.

«Совет национальной безопасности (СНБ) недавно привлек Терри Вольфа для координации помощи в области безопасности, которую США и партнеры предоставляют Украине», — сообщил собеседник изданию The Hill.

Вольф — отставной генерал-лейтенант, имеющий большой опыт работы в военных ведомствах страны: в Пентагоне, Объединенном комитете начальников штабов ВС США, Государственном департаменте и СНБ. К нему обратились за помощью после того, как группа сенаторов от двух партий призвала Байдена назначить координатора по помощи Украине для лучшего понимания оборонных потребностей Киева.

«Этот человек должен будет служить главным связующим звеном между правительством Соединенных Штатов и нашими союзниками и партнерами за рубежом в вопросах, которые связаны с передачей запасов и оценкой возможностей партнеров. Это самолеты, тяжелые танки и современное оружие, которые могут быть предоставлены Украине», — указали сенаторы в письме на имя главы США.

Как отметило The Hill, соавторы письма Роб Портман (штат Огайо) и Жанна Шахин (штат Нью-Йорк) оценили решение о привлечении Вольфа высоко, заметив, что это поможет США ускорить оказание военной помощи Украине.

Накануне, 21 апреля, пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби, говоря о военной помощи Украине, заявил, что тактические беспилотники Phoenix Ghost — ударные дроны-камикадзе — были бы исключительно полезны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке.

Днем ранее администрация президента США сообщила о намерении выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

При этом 30 марта Байден заявил, что не станет принимать такие решения о военной помощи Украине, которые бы привели к прямой военной конфронтации США с РФ. Белый дом также заявил, что не может пока рассуждать ни о какой конкретике в плане возможных гарантий безопасности США Украине.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения стороне конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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