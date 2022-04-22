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Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидирован

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Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Войск воздушно-космической обороны в Твери ликвидирован. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил источник в экстренных службах региона ТАСС.

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«В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в здании ликвидировано открытое горение.

Пожар произошел 21 апреля в 11:08 мск в четырехэтажном здании НИИ Министерства обороны РФ на улице Афанасия Никитина в центре Твери. Огонь стремительно распространился из кабинетов на втором этаже по деревянным перекрытиям и пустотам и охватил три верхних этажа. Из-за горения обрушилась кровля административного здания.

Площадь пожара, которому присвоили третий номер сложности, составила около 2,5 тыс. кв. м. Для борьбы с огнем были привлечены 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8, который сбросил на очаги пожара 145 т воды.

На место происшествия прибыло 14 машин скорой помощи. В больницы города госпитализировали 13 человек. Власти Тверской области подтвердили гибель шести человек. Часть пострадавших, как заявил министр здравоохранения региона Сергей Козлов, получает помощь амбулаторно. Всего сообщалось о 27 пострадавших.

Кроме того, по информации Telegram-канала 112, в здании под завалами могут находиться еще от 10 до 15 человек.

Предварительной причиной ЧП называется аварийный режим работы электросети.

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