Суд Австралии оштрафовал Trivago за обман пользователей

Федеральный суд Австралии обязал туристический интернет-ресурс Trivago выплатить штраф в размере 44,7 млн австралийских долларов (около 2,5 млрд руб.) за предоставление вводящих в заблуждение сведений о стоимости гостиничных номеров на своем сайте и в телевизионной рекламе. Об этом говорится в заявлении Австралийской государственной комиссии по защите прав потребителей (ACCC), опубликованном в пятницу, 22 апреля.

Отмечается, что алгоритм, используемый Trivago, обращал внимание пользователей на те сайты онлайн-бронирования, которые больше платили компании, и не предлагал потребителям самые низкие тарифы.

Как подчеркнули в АССС, интернет-ресурс получил от компаний в период с декабря 2016 года по сентябрь 2019 года в качестве платы по меньшей мере 58 млн австралийских долларов (3,2 млрд руб.), при этом потребители, опираясь на рекламу Trivago переплатили в общей сложности около 38 млн австралийских долларов (2,1 млрд руб.).

Председатель ACCC Джина Касс-Готлиб пояснила, что под видом экономии Trivago часто сравнивала тарифы на стандартный номер с номером класса люкс в одном и том же отеле.

Комиссия подала в суд на Trivago в январе 2020 года, тогда же Федеральный суд Австралии поддержал заявление регулятора и признал, что компания постоянно нарушала австралийское законодательство о защите прав потребителей с декабря 2016. В марте 2020 года Trivago подала апелляцию на решение суда, однако проиграла ее в ноябре того же года.

Ранее, 8 апреля, компания Booking, владеющая сервисом онлайн-бронирования отелей Booking.com, оплатила штраф в размере 1,3 млрд рублей, который на нее наложила Федеральная антимонопольная служба России.

В декабре 2020 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условий о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах, а также навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров.

26 августа ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа.

Ранее, 5 марта, в пресс-службе Booking.com сообщили «Известиям», что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.