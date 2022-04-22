В Крыму заявили о страхе Киева по поводу интеграции южной Украины с РФ

Киев боится интеграции освобожденных южных регионов Украины с РФ. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил в беседе с «РИА Новости» постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом», — отметил он.

По его мнению, киевские власти ведут страну к катастрофе, провалив посевную, что будет списываться на действия России. При этом юг страны в это время пытается сформировать «свой созидательный путь, который ведет к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом».

Мурадов отметил, что никакие политические заявления не смогут помешать стремлению южноукраинских и крымских народов быть едиными и строить стабильную мирную жизнь. Страх заставляет киевских политиков, по его словам, распространять фейковые новости о якобы вывозе зерна, голоде и нарушениях Женевской конвенции о защите гражданского населения в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей.

Вице-премьер упомянул, что уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой «безразлична судьба людей Херсонской и Запорожской областей». По его мнению, она не обращала внимание на то, как украинские националисты пытались создать гуманитарную катастрофу в Крыму, лишая жителей полуострова воды, электроэнергии, блокируя транспортные связи.

Ранее, 21 апреля, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что жители южных регионов Украины высказывают желание как можно скорее войти в состав Российской Федерации, так как боятся возвращения украинских неонацистов.

В южных областях Украины, освобожденных от радикалов, продолжает устанавливаться мирная жизнь. Так, мирную жизнь в Херсоне 9 апреля показал корреспондент «Известий» Иван Литомин: в городе ездят рейсовые автобусы, работают кафе, люди выходят на улицы. В Энергодаре в штатном режиме продолжает работать Запорожская АЭС.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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