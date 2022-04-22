Трамп заявил, что мир находится в самом опасном моменте в истории

США и мир находятся в самом опасном моменте в истории, так как американское руководство не уважают и не боятся в мире. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп 22 апреля на ежегодном мероприятии The Heritage Foundation в штате Флорида, трансляцию которого вел YouTube-канал, посвященный мероприятию.

«Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», — сказал Трамп во время выступления.

Политик считает, что мир находится в опасности из-за возросшей мощи современного оружия.

«Оружие теперь на таком уровне, которого раньше не видели. У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного», — высказался он.

Трамп высказал недовольство тем, что Китай якобы не уважает Америку, а Иран — не боится. Начало проведения Россией специальной операции на Донбассе он считает признаком того, что российские власти считают западных лидеров «слабыми».

Под конец выступления он призвал к тому, чтобы к ядерной проблеме не относились легкомысленно, так как эта проблема «слишком большая, слишком катастрофичная».

19 апреля Дональд Трамп заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной. Помимо этого, бывший президент США также высказался о том, что конфликта России и Украины удалось бы избежать, если бы он остался на второй срок.

10 апреля экс-президент Трамп назвал причину роста цен на газ, топливо и продовольствие. За это всё и инфляцию в стране отвечает нынешний глава страны — Джо Байден. Политику Байдена Трамп охарактеризовал как «объявление войны американской энергетике», которое ведет к тому, что американский средний класс «раздавлен» высокими ценами на газ и продовольствие.