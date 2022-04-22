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DWN: ФРГ в 2022 году заплатит России рекордную сумму в 33,9 млрд евро за нефть и газ

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Сумма, которую Германия потратит в 2022 году на российские энергоносители, достигнет рекордных €33,9 млрд, сообщила 19 апреля Deutsche Wirschafts Nachrichten.

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Речь идет о сотнях миллионов евро ежегодно, не считая капитальных расходов

Приведенное изданием исследование экологической организации Greenpeace утверждает, что ФРГ придется заплатить за российскую нефть €14,3 млрд вместо прошлогодних €11,4 млрд. Импорт газа обойдется вдвое дороже — с €8,8 млрд до €17,6 млрд в 2022 году. А поставки российского угля будут стоить €2 млрд.

Почти 55% импорта природного газа из России в начале 2022 года приходилось именно на Германию. Теперь эта доля сокращена до 40%. В качестве других источников энергоносителей Берлин рассматривает поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, США и других государств, сообщает «Газета.Ru». При этом Берлин нацелен к концу 2022-го перестать закупать российские уголь и нефть, а к середине 2024-го и природный газ.

В качестве способа экономии на подорожавших для немцев ресурсах и противостояния энергозависимости от России 21 апреля немецкое издание Bild предложило читателям мыться по-кошачьи. 18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против срочного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса, после чего в западных странах начались проблемы, связанные с ростом цен на энергоресурсы.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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