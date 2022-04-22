Диетолог Стародубова назвала признаки непригодности в пищу березового сока

Мутный березовый сок с кисловатым вкусом и запахом не пригоден в пищу. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Как отметила эксперт, при сборе сока необходимо стараться не нанести вред дереву. Березы следует выбирать с глубокой развитой корневой системой, поскольку сок поднимается от корней. Кроме того, подчеркнула диетолог, деревья должны расти в лесных хозяйствах, вдали от черты города и крупных магистралей.

По ее словам, не следует запасаться соком в больших количествах, так как у него очень маленький срок хранения, даже если держать его в холодильнике.

«При относительно теплой температуре процесс брожения может начаться буквально в течение нескольких часов. Сок при этом становится мутным, приобретает неприятный кисловатый запах и вкус, употреблять такой продукт в пищу нельзя», — приводит слова Стародубовой «РИА Новости».

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