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Диетолог Стародубова назвала признаки непригодности в пищу березового сока

Главный диетолог Москвы Стародубова дала рекомендации по сбору березового сока
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Мутный березовый сок с кисловатым вкусом и запахом не пригоден в пищу. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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Как отметила эксперт, при сборе сока необходимо стараться не нанести вред дереву. Березы следует выбирать с глубокой развитой корневой системой, поскольку сок поднимается от корней. Кроме того, подчеркнула диетолог, деревья должны расти в лесных хозяйствах, вдали от черты города и крупных магистралей.

По ее словам, не следует запасаться соком в больших количествах, так как у него очень маленький срок хранения, даже если держать его в холодильнике.

«При относительно теплой температуре процесс брожения может начаться буквально в течение нескольких часов. Сок при этом становится мутным, приобретает неприятный кисловатый запах и вкус, употреблять такой продукт в пищу нельзя», — приводит слова Стародубовой «РИА Новости».

12 апреля диетологи Лорен Манакер и Бриттани Данн назвали лучшие напитки для похудения. Эксперты рекомендуют желающим похудеть выпивать восемь стаканов воды в день. Также в напиток можно добавлять лимон и мяту. Не менее полезным является зеленый чай, содержащий антиоксиданты и катехины. Напиток способствуют ускорению обмена веществ.

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