Лондон попросил заменить вертолет из РФ на американский для перевозки Джонсона

Власти Британии попросили заменить российский вертолет Ми-17 на американский вертолет Chinook для транспортировки премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, который находится с визитом в Индии. Об этом рассказало издание Times of India 22 апреля.

Вертолет потребовался Джонсону для перелета из Гандинагара в город Халол, штат Гуджарат, где он присутствовал на открытии завода британского производителя строительной техники компании JCB.

Индийские власти изначально выделили для этих целей российский вертолет Ми-17, однако по требованию британцев он был заменен на 30-местный Chinook с базы ВВС в Чандигархе. При этом индийским военным понадобилось целых шесть часов, чтобы добраться до Джонсона, отмечает Times of India. Причины замены транспортного средства не уточняются.

24 марта читатели Daily Mail посмеялись над одиноким Борисом Джонсоном во время саммита НАТО. Издание выложило видео с экстренного заседания альянса, на котором присутствие британского премьера игнорируется участниками мероприятия. К примеру, на представленных кадрах президент Франции Эммануэль Макрон приблизился к Джонсону, но начал здороваться не с ним, а с премьерами Греции, Исландии и других стран.