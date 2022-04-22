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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

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Росавиация призвала авиакомпании подготовить пилотов к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Это связано с ее возможным отключением, а также «глушением» сигналов GPS и спуфинг-атаками, о чем «Известия» узнали в пятницу, 22 апреля.

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Письмо с рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова было направлено гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Последние адресовали документ руководителям авиакомпаний. С их копиями ознакомились «Известия».

Росавиация поручила «Госкорпорации по ОрВД» помогать экипажам самолетов при отключении GPS. Пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики.

Также ведомство советует перевозчикам оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, использующих сигнал GPS, а также провести с летным составом дополнительные занятия для отработки действий при сбоях в работе спутниковых систем навигации.

В письме Ядров пояснил, что рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора от 17 марта. Согласно сообщению, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг).

Они наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака, сказано в бюллетене «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS»

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