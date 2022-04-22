Трамп заявил, что США находятся в самом опасном моменте в истории

США переживают самый тяжелый и опасный период в своей истории, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая 22 апреля с трибуны Фонда «Наследие» во Флориде.

«Америка переживает темные времена. Это тяжелый период в истории. Я считаю, это самый опасный момент для нашей страны. Мир никогда не был в такой опасности», — сказал он.

По мнению Трампа, новейшее вооружение — причина этому, так как передовые разработки есть у США и других стран, чего никогда прежде не было.

Кроме того, он отметил, что на мировой политической арене США потеряли былое к себе уважение.

«Китай больше нас не уважает нас, Иран больше нас не боится. А ужасная спецоперация России просто показала, насколько слабыми там [в РФ] считают наших лидеров», — резюмировал 45-й президент США.

9 апреля экс-президент Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Северная Каролина, сравнил ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Политик признался, что ненавидит говорить об этом, но именно благодаря ему страна стала обладательницей самого мощного ядерного потенциала.