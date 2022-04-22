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Жители освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от РФ

МЧС: выплаты получили более 6 тыс. человек на освобожденных украинских территориях
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Больше 6 тыс. жителей освобожденных украинских территорий получили единовременные выплаты размером в 10 тыс. рублей. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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«Продолжается работа по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. За месяц работы пунктов выдачи принято 6500 заявлений. Выплаты получили более 6 тыс. человек», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что сотрудники МЧС посещают маломобильных жителей на дому, чтобы помочь оформить необходимые документы. Данные выплаты должны обеспечить поддержку пенсионеров и работников бюджетной сферы, передает «Интерфакс».

Ранее, 28 марта, единовременные выплаты в 10 тыс. рублей от РФ на освобожденной территории Украины получили около 900 жителей.

24 марта МЧС России сообщило об организации на освобожденных территориях Украины пунктов выдачи единовременных выплат в размере10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам.

По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, людей о выплатах информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Работа по поддержке населения только начинается, и поставленная задача будет выполнена в полном объеме.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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