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Милонов предложил ограничить продажу освященных куличей

Депутат Госдумы Милонов предложил ограничить продажу освященных куличей
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ограничить продажу освященных куличей.

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В беседе с «РИА Новости» в пятницу, 22 апреля, парламентарий объяснил, что ограничение продажи освященных куличей необходимо для того, чтобы люди сами ходили в церковь и не пропускали «таинство обряда освящения».

«Получается, что, покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью», — приводит слова Милонова сайт kp.ru.

Между тем он назвал продажу освященных куличей в отдаленных поселках и деревнях, где нет возможности добраться до церкви, оправданной и необходимой. Он предложил оставить в продаже куличи, но чтобы освящать их в церковь граждане ходили самостоятельно.

21 апреля шеф-повар Сергей Леонов рассказал, как приготовить полезный кулич. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что приготовить кулич можно на основе кокосового масла, безглютеновой смеси, миндальной муки и тыквенного пюре. Также потребуются разрыхлитель, кокосовый сахар, яйца, цедра и сок апельсина, смесь орехов и сухофруктов, ваниль, пишет RT.

В тот же день стало известно, что в Московской области работу автобусных маршрутов, следующих до храмов, продлят до 02:00 в пасхальную ночь. Кроме того, на ряде маршрутов задействуют дополнительные автобусы.

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу Московского центрального кольца (МЦК) и метрополитена до 02:00 в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля. Кроме того, до 03:30 будут доступны самые востребованные маршруты наземного транспорта. Речь идет о 136 маршрутах автобуса, семи маршрутах электробуса и 16 маршрутах трамвая.

В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля.

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