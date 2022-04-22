Стоимость российского нефти и газа для Германии в этом году достигнет рекордных €33,9 млрд, сообщила 19 апреля Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Приведенное изданием исследование сообщает, что Германии следует выделить на российскую нефть €14,3 млрд вместо прошлогодних €11,4 млрд. Импорт газа подорожает вдвое — с €8,8 млрд до €17,6 млрд в 2022-м. А поставки российского рубля обойдутся в €2 млрд.

В начале 2022 года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России. Теперь доля сокращена до 40%. В качестве альтернативы Берлин рассматривает варианты поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, США и других государств, пишет «Газета.Ru». При этом Берлин намерен к концу 2022-го отказаться от импорта российских угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа.

В качестве способа экономии на подорожавших для немцев ресурсах и противостояния энергозависимости от России 21 апреля немецкое издание Bild предложило читателям мыться по-кошачьи. 18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против срочного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса, после чего в западных странах начались проблемы, связанные с ростом цен на энергоресурсы.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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