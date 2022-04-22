На майские праздники в Анапе планируют отдохнуть более 80 тыс. туристов

Курортный сезон в Анапе в 2022 году стартует на месяц раньше — с 1 мая. Провести там майские праздники планируют более 80 тыс. туристов.

Как отмечает пресс-служба администрации города 21 апреля, со старта сезона будут работать 245 объектов размещения со средней загрузкой порядка 90%.

Отмечается, что на майских праздниках в Анапе ожидается теплая погода.

В период праздничных выходных для гостей и жителей курорта организуют различные досуговые мероприятия. Погодные условия этому благоприятствуют, сообщает телеканал «360».

С начала 2022 года курорт уже посетили около 160 тыс. человек, что на 8% больше, чем в 2021 году, пишет «Москва 24».

21 апреля стало известно, что проживание в гостиницах Сочи на майские праздники подорожало от 6% до 30% в зависимости от категории объекта размещения.

18 апреля Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 25 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.