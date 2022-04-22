ИД Condé Nast прекратил издательскую деятельность в России

Издательский дом Condé Nast сообщил о прекращении действия соглашения о франшизе с подразделением в РФ и деятельности на территории страны. Об этом сообщается в письме, опубликованном на сайте, к сотрудникам главы дома Роджера Линча.

«Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке», — заявил он 18 апреля.

Отмечается, что будут предприняты необходимые для прекращения работы меры. При этом некоторые обязанности продолжат исполнять 10% сотрудников в России.

19 апреля российское отделение Condé Nast объявило о вынужденной оптимизации бизнеса из-за расторжения соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент с головным офисом Condé Nast Holdings Limited, передает ТАСС.

Ранее, 8 марта, Линч объявил, что издательство приостанавливает деятельность в России из-за принятия закона о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран, которые были введены после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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