Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года

Власти Великобритании продлили возможность проведения платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям, сообщило 21 апреля Британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI).

OFSI выпустило генеральную лицензию на осуществление платежей за газ с 21 апреля по 31 мая текущего года. При этом действие стандартной лицензии OFSI заканчивается 23 апреля, уточнила «Газетa.Ru».

«В соответствии с Генеральной лицензией INT/2022/1630477 физическое лицо может продолжать осуществлять платежи в Газпромбанк или дочернее предприятие в соответствии с контрактом, заключенным до даты получения настоящей лицензии с целью предоставления газа для использования в Европейском Союзе», — сказано в документе.

16 апреля в газете The Sunday Telegraph представили результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies, которые показали падение общественной поддержки антироссийских санкций.

15 апреля «Газпром» оценил запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к концу сезона отбора. 19 марта они составили 25,2 млрд куб. м, что является одним из самых низких уровней за многие годы.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

11 апреля Великобритания предсказали самое сильное падение уровня жизни с 1950-х годов вследствие антироссийских санкций, которые способствуют росту цен на энергоносители.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».