Российским военным в Донбассе доставили письма от школьников и юнармейцев

Военнослужащим российской армии, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, привезли письма от российских школьников и участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (Юнармия). Письма бойцы получили прямо на позициях.

Первоклассники с большим усердием и старанием пишут защитникам Донбасса слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой. Полет фантазии детей не ограничен: кто-то краток, кто-то нет, а некоторые и вовсе отправляют рисунки — но неизменно искренние слова детей заставляют российских бойцов перечитывать эти письма и мысленно переноситься домой. Все послания такой военно-полевой почты обязательно найдут своего адресата.

Старшеклассники и юнармейцы также участвуют в написании писем русским солдатам. Яна, командир школьного отряда Юнармии «Крепость», говорит, что готова писать на передовую еще и еще.

18 апреля артисты Кормухина и Белов посетили российских военных в госпитале в Наро-Фоминске в рамках акции «Лучшим воинам мира» от Минобороны России. Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В ходе мероприятия с военными проводят встречи известные деятели спорта, науки, образования и культуры.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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