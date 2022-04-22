США заявили об усилении дисбаланса на рынках при введении эмбарго на нефть из РФ

США считают, что эмбарго на поставки нефти из России в ЕС усилит дисбаланс на рынках, и их стабилизации не произойдет. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, Далип Сингх.

По его сведениям, экспорт нефти из РФ в страны G7 сократился примерно на 2 млн баррелей в сутки. Примерно половину этого объема «перенаправили в Индию, Китай и Турцию», отмечает Сингх.

«В то же время ОПЕК+ медленно наращивает добычу», — добавил политик на онлайн-семинаре Бреттон-Вудского комитета, трансляция которого шла на YouTube-канале организации.

Отмечается, что компании из США не торопятся увеличивать объемы добычи сланцевой нефти, что в целом создает сильный дисбаланс. Цена нефти слишком высока для большинства государств-потребителей.

«Мы пытались сократить этот дисбаланс путем беспрецедентного высвобождения [нефти] из наших стратегических резервов… [Это] может стать мостом к моменту, когда <...> добыча [нефти] в США увеличится», — сказал Сингх, добавив, что это может произойти к концу 2022 года.

При введении запрета на импорт российской нефти в ЕС план США, «состоящий в том, что нефтяные резервы станут мостом к повышению добычи в США, на самом деле не сработает», подытожил помощник американского лидера.

Ранее, 21 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что немедленный запрет на поставки нефти в Евросоюз из России нанес бы ущерб Европе и миру. Также она отметила, что такое решение, очевидно, поднимет мировые цены на нефть, что окажет разрушительное воздействие и на Европу, и на другие части мира.

20 апреля кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, отметив, что подобного рода инициатива обернется негативными последствиями для французов.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

Западные страны вводят антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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