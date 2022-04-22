Прямой эфир
Сюжет:

США заявили об усилении дисбаланса на рынках при введении эмбарго на нефть из РФ

Белый дом: эмбарго на поставки нефти из России в ЕС усилит дисбаланс на рынках, их стабилизации не произойдет
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США считают, что эмбарго на поставки нефти из России в ЕС усилит дисбаланс на рынках, и их стабилизации не произойдет. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, Далип Сингх.

До последней бочки: собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть
Намерения американской администрации могут свидетельствовать о неверии в то, что некоторые санкции против России введены надолго

По его сведениям, экспорт нефти из РФ в страны G7 сократился примерно на 2 млн баррелей в сутки. Примерно половину этого объема «перенаправили в Индию, Китай и Турцию», отмечает Сингх.

«В то же время ОПЕК+ медленно наращивает добычу», — добавил политик на онлайн-семинаре Бреттон-Вудского комитета, трансляция которого шла на YouTube-канале организации.

Отмечается, что компании из США не торопятся увеличивать объемы добычи сланцевой нефти, что в целом создает сильный дисбаланс. Цена нефти слишком высока для большинства государств-потребителей.

«Мы пытались сократить этот дисбаланс путем беспрецедентного высвобождения [нефти] из наших стратегических резервов… [Это] может стать мостом к моменту, когда <...> добыча [нефти] в США увеличится», — сказал Сингх, добавив, что это может произойти к концу 2022 года.

При введении запрета на импорт российской нефти в ЕС план США, «состоящий в том, что нефтяные резервы станут мостом к повышению добычи в США, на самом деле не сработает», подытожил помощник американского лидера.

Ранее, 21 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что немедленный запрет на поставки нефти в Евросоюз из России нанес бы ущерб Европе и миру. Также она отметила, что такое решение, очевидно, поднимет мировые цены на нефть, что окажет разрушительное воздействие и на Европу, и на другие части мира.

20 апреля кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, отметив, что подобного рода инициатива обернется негативными последствиями для французов.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

Западные страны вводят антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022