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В лесах Подмосковья появились первые весенние грибы

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В лесах Московской области появились первые грибы. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.

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Риски связаны как с возможным отравлением грибами, так и с перспективами потеряться в чаще

«В первые теплые дни в подмосковных лесах грибники уже находят первые весенние грибы — сморчки. Традиционно эти грибы лучше всего растут, когда снег уже сошел, а на деревьях еще нет листьев», — говорится в сообщении.

Отличительная особенность этих грибов — очень короткий сезон. На сбор у грибников есть не более нескольких недель. К маю, как правило, найти их будет практически невозможно, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Для сбора грибов рекомендуется вбирать места вдали от автодорог. Обычно сморчки растут в лиственной лесу, хотя найти их можно и под хвойными деревьями. Больше шансов найти грибы в местах, где минимум отдыхающих и дачников.

В октябре прошлого года врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала, как правильно готовить грибы. В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметила, что самое легкое блюдо, которое можно приготовить из любых лесных грибов, — это суп-пюре.

«Мы берем собранные грибы, их провариваем, протираем всё, что у нас получилось, блендером, и добавляем, если не худеем, немножко сливок. Если худеем, добавляем немножко сметаны», — рассказала диетолог.

Она добавила, что всеми любимую картошку с грибами лучше готовить на сковороде wok, если не хочется навредить фигуре.

В сентябре 2021 года руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ им. И.И. Джанелидзе» Алексей Лодягин рассказал, как следует действовать при отравлении грибами. По его словам, при малейших признаках отравления грибами нужно промыть желудок и обязательно обратиться за медицинской помощью.

Лодягин также перечислил основные признаки отравления грибами, среди которых присутствуют проявления со стороны ЖКТ: рвота, тошнота, жидкий стул. Обычно эти признаки развиваются в первую очередь.

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