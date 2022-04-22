Корреспондент «Известий» показал доставку гуманитарной помощи в ЛНР

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал 22 апреля, как российские военные доставили гуманитарную помощь в одно из сел Луганской Народной Республики (ЛНР).

Продуктовые наборы, которые раздает российская армия, выглядят внушительно: здесь есть растительное масло, чай, макароны, тушенка, рис. Такого запаса семье из трех человек хватит, чтобы прокормить себя минимум неделю.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются мирные жители, в селе активно идет подготовка к главному христианскому празднику — Пасхе. Часть муки, которую раздают российские солдаты, отдадут жителям, оставшуюся же отправят в местную пекарню, чтобы у каждого жителя в Пасху был праздничный кулич на столе.

Протоиерей Виталий Моргунов, настоятель храма Александра Свирского, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются жители.

«Сложно, конечно сложно людям, которые остались без средств к существованию и тяжело им сейчас материально подготовится к этой Пасхе. Есть такие люди, которые говорят, что сахара не за что купить, потому что украинских пенсий уже не получают, а российские еще не пришли. Люди остались без средств, к существованию», — поведал Моргунов.

Моргунов также поблагодарил российских военных за предоставленную гуманитарную помощь, пожелал им и их семьям здоровья, а также пожелал мира всем жителям Донбасса и России.

20 апреля жители Балаклеи в Харьковской области получили от российских военных новую партию гуманитарной помощи. Как говорят горожане, российские солдаты помогают им заново обустраивать мирную жизнь. Благодаря их помощи снова работает пекарня, ранее закрытая из-за недостатка ингредиентов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».