Силовые структуры РФ получили полные сведения о всем кадровом составе управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области.

Отмечается в списках присутствует и информация о спецназовцах, которых Киев использует для совершения диверсий.

«Особо следует отметить то, что под полное раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения отдела центра специальных операций «Альфа» УСБУ в Херсонской области, которые, по сведениям от украинских военных, в настоящее время используются военно-политическим руководством Украины для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях», — заявил источник «РИА Новости» в пятницу, 22 апреля.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что Служба безопасности Украины через начальника полиции порта Херсона завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ. Обнаруженные документы датированы 2014 годом, что свидетельствует об использовании старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп еще с того времени.

16 апреля появилась информация, что в херсонском горсовете обнаружили склад 124-й бригады территориальной обороны. Он был оборудован в помещениях подвала. В комнатах хранятся коробки с новой, еще не распечатанной военной формой и берцами. Также были обнаружены удостоверения и шевроны.

Российские войска вошли в Херсон 24 февраля, со 2 марта город находится под полным контролем Вооруженных сил России. Сейчас российские военные контролируют и Херсонскую область.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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