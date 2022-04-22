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Сочи предложили исключить из программы туристического кешбэка

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Выплаты в рамках программы туристического кешбэка следует производить в первую очередь за покупку туров в те города и регионы, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов. С таким предложением выступил Альянс турагентов России (АТА) в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. При этом из программы следует исключить Сочи, заявил «Известиям» вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

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«Суть нашего предложения — исключить Сочи из будущего этапа распродажи туров с кешбэком. Там и так всё хорошо, и давать кешбэк за туры в этот регион — всё равно что тушить пожар бензином. На мой взгляд это неправильно, когда один регион жирует, а остальные затягивают пояса», — отметил он.

С 24 февраля временно остановлены полеты в популярные у туристов Анапу, Геленджик, Симферополь и Ставрополь. Пока запрет действует до 25 апреля, но майские праздничные бронирования для этих курортов уже упущены — большинство путешественников спланировали свой отдых в Сочи и других регионах, куда можно долететь самолетом, рассказал вице-президент АТА.

«Ограничения негативным образом сказались на турпотоке в эти регионы. Большинство россиян либо не могут туда добраться, либо вынуждены ехать поездом или автомобилем, что влияет на сроки и стоимость поездки», — заметил Мкртчян.

Отели в Крыму, Анапе, Геленджике и других регионах с закрытым небом плохо заполняются, продолжая при этом нести расходы на поддержание своей хозяйственной деятельности, отчислять налоги и выплачивать зарплату сотрудникам, добавил эксперт.

Среди возможных мер поддержки этих регионов вице-президент АТА назвал субсидии гостиницам и санаториям, развитие наземных маршрутов доставки отдыхающих, а также запуск следующего этапа программы туристического кешбэка с фокусом именно на эти регионы.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Спасение нелетающих: Сочи предлагают исключить из программы туристического кешбэка»

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