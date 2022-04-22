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Более 4,4 млн жителей Подмосковья привились от COVID-19

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Вакцинацию от COVID-19 в Московской области прошли уже свыше 4,4 млн человек. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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В ведомстве уточнили, что этот показатель равен 70% взрослого населения Подмосковья.

«В преддверии майских праздников и выходных важно обезопасить себя и близких от COVID-19 и его последствий», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В Минздраве напомнили, что вакцинироваться от коронавируса можно в поликлиниках, круглосуточных пунктах вакцинации, в ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах, пишет RT. Для этого потребуется паспорт, полис ОМС и СНИЛС, уточняет телеканал «360».

19 апреля вирусолог Алексей Аграновский оценил необходимость ношения медицинских защитных масок на фоне снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. По мнению медика, ношение ставшего уже привычным аксессуара должно оставаться добровольным. Он отметил, что «это еще дает чувство психологической защиты», люди ощущают себя защищенными на фоне новостей о новой вспышке заболевания в Китае, отмечает телеканал «Звезда».

13 апреля инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков спрогнозировал новую волну COVID-19 через полтора месяца. По его словам, новый всплеск заболеваемости произойдет по двум причинам. Во-первых, к июню у части людей снизится иммунный ответ, а во-вторых, штамм «Омикрон» и его виды, вероятно, спровоцируют повторное заболевание.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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