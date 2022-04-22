В США спрогнозировали рекордную инфляцию из-за политики Байдена

Рост цен на топливо вкупе с рекордно высокой инфляцией грозят Соединенным Штатам «большой бедой». Такое мнение выразил колумнист издания American Thinker Андреа Видбург.

Как отметил обозреватель, запрет президента США Джо Байдена на строительство в Канаде нефтепровода Keystone XL, а также неконтролируемые расходы демократов, ставшие возможными благодаря бесконтрольной печати денег, привели к «беспрецедентной инфляции» в стране.

«В попытке предотвратить худшее накануне промежуточных выборов Байден недавно объявил, что будет выделять из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в день. Но оказалось, что как минимум часть этой нефти он отправляет в Европу! Когда правительство уничтожает энергетическую независимость Америки, население получает рост цен на топливо», — пояснил он в своем материале от 21 апреля.

По мнению Видбурга, поставки нефти в Европу в настоящее время представляют собой ошибочное решение. Более того, данная мера предусмотрена для устранения крайне кризисных ситуаций. Однако хозяин Белого дома, понимая, что результат выборов определяются экономическими показателями, принял решение высвободить стратегический запас на 180 дней — к моменту начала выборов в Палату представителей страны.

По словам журналиста, американцы, возможно, и стерпят подъем цен на топливо, однако, если данный рост наложить на современную теорию финансов, по которой «Америка может печатать деньги бесконечно», то США попадут «в большую беду» из-за сильнейшей инфляции.

Как подчеркнул обозреватель, при демократах случился экономический коллапс и на промежуточных выборах они «будут разгромлены». Он также добавил, что к этому стоит добавить «открытую границу, гендерное безумие, разгром в Афганистане и рост преступности».

Ранее, 15 апреля, администрация президента США приняла решение возобновить добычу энергоносителей на государственной земле, вопреки предвыборному обещанию Байдена не делать этого. Работники энергетической отрасли положительно оценили идею Вашингтона, однако отметили, что для преодоления кризиса этого недостаточно.

12 апреля в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

При этом 9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

31 марта американский лидер заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских автозаправках стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода, что означает временный рост предложения на 1 млн б/с. Эта мера позволит Штатам получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.