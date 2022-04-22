ФРГ заплатит в текущем году рекордную сумму за покупку энергоресурсов из России. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщило немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Уточняется, что траты немецких властей на российскую нефть могут возрасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд. На импорт газа ФРГ может потратить вдвое больше — €17,6 млрд. Кроме того, около €2 млрд Германия заплатит за российский уголь. В целом Берлин заплатит Москве €32 млрд.

Немецкое издание t-online сообщило о том, что экологическая организация Greenpeace призвала ФРГ пересмотреть энергетическую политику на фоне больших трат на энергоресурсы.

21 апреля немецкое издание Bild посоветовало читателям мыться по-кошачьи для противостояния энергозависимости от РФ. 18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

9 апреля премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком эмбарго на российский газ в ФРГ начнется безработица, социальный спад и кризис демократии.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметила, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ на Украине предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса, после чего в западных странах начались проблемы, связанные с ростом цен на энергоресурсы.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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