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DWN: ФРГ в 2022 году заплатит рекордные €33,9 млрд за российские нефть и газ

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ФРГ заплатит в текущем году рекордную сумму за покупку энергоресурсов из России. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщило немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Поддать газу: альтернативы для поставок из России в Европу
Основными направлениями могут стать Китай и Турция

Уточняется, что траты немецких властей на российскую нефть могут возрасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд. На импорт газа ФРГ может потратить вдвое больше — €17,6 млрд. Кроме того, около €2 млрд Германия заплатит за российский уголь. В целом Берлин заплатит Москве €32 млрд.

Немецкое издание t-online сообщило о том, что экологическая организация Greenpeace призвала ФРГ пересмотреть энергетическую политику на фоне больших трат на энергоресурсы.

21 апреля немецкое издание Bild посоветовало читателям мыться по-кошачьи для противостояния энергозависимости от РФ. 18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

9 апреля премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком эмбарго на российский газ в ФРГ начнется безработица, социальный спад и кризис демократии.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметила, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ на Украине предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса, после чего в западных странах начались проблемы, связанные с ростом цен на энергоресурсы.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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