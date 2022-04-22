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Британия выдала лицензию на платежи за газ Газпромбанку

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Британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI) разрешило осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям по 31 мая. Об этом сообщается в генлицензии регулятора в четверг, 21 апреля.

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«В соответствии с Генеральной лицензией INT/2022/1630477 физическое лицо может продолжать осуществлять платежи в Газпромбанк или дочернее предприятие в соответствии с контрактом, заключенным до даты получения настоящей лицензии с целью предоставления газа для использования в Европейском Союзе. Газпромбанк или дочернее предприятие могут осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для осуществления этого, включая открытие и закрытие банковских счетов», — говорится в документе.

Уточняется, что выполняющее платежи лицо должно вести «точные, полные и читаемые записи на бумаге или в электронном виде в течение как минимум шести лет». Как сообщает «Газета.Ru», срок действия стандартной лицензии OFSI заканчивается 23 апреля.

15 апреля «Газпром» оценил запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к концу сезона отбора. 19 марта они составили 25,2 млрд куб. м, что является одним из самых низких уровней за многие годы.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в ближайшие 5–10 лет. Без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно.

14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности экономики ЕС.

13 апреля, сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Как спрогнозировали экономисты, доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

Цены на продовольствие и энергоресурсы растут во всем мире в виду антироссийских санкций. Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН сообщили о рекордном уровне мировых цен на продовольствие за всю историю.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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