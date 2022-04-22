Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 22 апреля

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидают в пятницу, 22 апреля, жителей столичного региона, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +11…+13 градусов, ночью столбики термометров покажут +4…+6 градусов.

В Подмосковье в дневные часы будет 9–14 градусов тепла, в ночное время температура опустится до +1 градуса.

Днем ожидается северный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В последнюю неделю апреля температура в столице прогреется до 20 градусов выше нуля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом Пасха 24 апреля ознаменует начало потепления. Температура столичного воздуха 26 апреля, например, досигнет майских значений и превысит норму на 10 градусов, уточнил синоптик.