Работу автобусов в Подмосковье продлят в пасхальную ночь

В Московской области работу автобусных маршрутов, следующих до храмов, продлят до 02:00 в пасхальную ночь. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Кроме того, на ряде маршрутов задействуют дополнительные автобусы. По словам зампреда правительства Подмосковья Анны Кротовой, режим работы общественного транспорта региона в пасхальную ночь продлен на несколько часов по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Это позволит жителям и гостям Московской области безопасно и комфортно добраться до основных храмов региона, пишет сайт kp.ru.

Кротова уточнила, что рядом с подмосковными церквями и храмами проходит 650 автобусных маршрутов, среди которых 470 — «Мострансавто». В транспортной работе в пасхальную ночь будет задействовано около 2 тыс. автобусов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе Минтранса региона добавили, что 24 апреля на Белорусском, Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском железнодорожных направлениях ЦППК и МЖД назначили более 50 дополнительных остановок вблизи храмов, сообщает телеканал «360».

Ранее, 19 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу Московского центрального кольца (МЦК) и метрополитена до 02:00 в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля. Кроме того, до 03:30 будут доступны самые востребованные маршруты наземного транспорта. Речь идет о 136 маршрутах автобуса, семи маршрутах электробуса и 16 маршрутах трамвая.

В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля.