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Белый дом увидел признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС РФ

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США увидели признаки того, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) оказывает помощь и поддержку Вооруженными силам России (ВС РФ) ВС РФ. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Трансляция велась на сайте Белого дома.

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«Китайские корпорации и банки в основном осторожны, не допускают прямого обхода санкций [Запада в отношении Москвы] или заполнения [образовавшейся ниши] в плане [касающегося России] экспортного контроля. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», — сообщил он.

По мнению Сингха, Китай заинтересован в том, чтобы продлевать конфликт между РФ и Западом, чтобы усилить свое геополитическое влияние.

Кроме того, Пекин вместе с Москвой хотят подорвать позиции Вашингтона и западных стран и прекратить их «доминирование в международном порядке». По мнению зампомощника американского лидера, Китай заинтересован в том, чтобы его воспринимали как «ответственного глобального» члена интернационального сообщества на мировой арене.

Ранее китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган заявлял, что Пекин не оказывает российской стороне военную помощь, передает «Газета.Ru».

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, тактика разъединения и давления через разрыв логистических цепочек не сработает.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном. Но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Проведение спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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