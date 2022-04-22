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Минобороны РФ опубликовало кадры продвижения российских военных

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Министерство обороны РФ 22 апреля показало кадры, на которых видно, как российские военные проходят через освобожденные от украинских боевиков населенные пункты Харьковской области.

Во время продвижения подразделений российских Вооруженных сил продолжается развертывание дорожно-комендантских гарнизонов, которые организуют безопасность и сопровождение колонн военной техники, которая, среди прочего, доставляет гуманитарные грузы и материальные средства российским военным подразделениям на передовой в Донбассе.

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Движение колонн осуществляется под прикрытием ударных вертолетов армейской авиации.

Освобожденные от украинских неонацистов поселения начинают возвращаться к мирной жизни. Люди получают гуманитарную и медицинскую помощь. Тех, кто нуждается в госпитализации или имеет хронические заболевания, российские военные доставляют в специализированные лечебные учреждения.

Дорожно-комендантский гарнизон — это одно или несколько дорожно-комендантских подразделений, объединенных под единым командованием и размещенных у наиболее важных объектов на военно-автомобильных дорогах в специально оборудованных опорных пунктах, подготовленных к круговой обороне.

21 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе спецоперации в Донбассе. На расчеты РСЗО «Смерч» возложена важная задача — выведение из строя особо важных объектов инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). На их плечах, в частности, уничтожение командных пунктов, складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлов связи, средств противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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