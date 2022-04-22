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Посол Антонов назвал серьезной ошибкой приостановление статуса наблюдателя России при ОАГ

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Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал решение совета Организации американских государств (ОАГ) о приостановлении статуса России в качестве постоянного наблюдателя серьезной ошибкой. Об этом он заявил в пятницу, 21 апреля.

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По мнению Антонова, каждая международная организация должна в первую очередь объединять государства для решения актуальных проблем. Россия добросовестно работала на достижение заложенных в устав ОАГ целей — «продвижение в западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития». РФ, как подчеркнул посол, заинтересована во взаимодействии с объединением.

«Это часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле», — передает слова Антонова Telegram-канал российской дипмиссии в США.

Антонов подчеркнул, что Москва считает возмутительным включение в резолюцию бездоказательных обвинений в якобы нарушении РФ международного права.

«Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке», — отметил он.

Кроме того, Антонов заявил, что на заседании ОАГ ему не предоставили слова для выступления, как передает «Газета.Ru».

Ранее этим же днем, 21 апреля, совет ОАГ поддержал временное лишение соответствующего статуса Москвы в контексте российской спецоперации по защите Донбасса.

16 апреля Антонов заявил, что США хотят запугать Латинскую Америку угрозами вторичных санкций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

6 апреля российское посольство в США сообщило, что генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Западные страны начали вводить санкции против РФ в связи с объявлением 24 февраля о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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