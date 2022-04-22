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Ученые предложили новый метод сделать полиэтилен дешевле

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Российские ученые предложили новый способ синтеза металлоуглеродных катализаторов, которые нужны для создания полиэтилена — основы для упаковок многих продуктов. Об этом «Известия» узнали в пятницу, 22 апреля.

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Новый метод позволяет продлить работу катализаторов и за счет этого сделать производство полиэтилена дешевле. Технология заключается в том, что наночастицы металла «погружают» в носитель, поэтому получающиеся системы могут работать несколько циклов.

Чтобы получить такую конструкцию, ученые смешали карбид кальция (соединение кальция с углеродом) с различными солями металлов и нагрели в потоке хлора. При таком воздействии соли металлов восстановились до чистых металлов, а карбид кальция разложился до высокочистого углерода, рассказали ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН и Центра новых химических технологий ИК СО РАН.

«У нас частицы металлов «проплавили» углерод и частично погрузились в него. Получились своего рода металлические «айсберги» в углеродном «море». Более того, тонкая, всего в несколько атомов толщиной, углеродная пленка частично покрывала металлические верхушки, прочно удерживая металл и не давая ему покинуть поверхность. Мы получили палладий, платину, золото, серебро, медь и многие другие металлы на углероде, и даже их сплавы», — рассказал руководитель проекта, научный сотрудник СПбГУ Константин Родыгин.

Ученые считают, что у нового подхода будет положительный экономический эффект. По мнению заведующего лабораторией «Функциональные композиционные материалы» центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ им. Н.Э. Баумана Александра Полежаева, новые эффективные каталитические системы могут сэкономить миллионы долларов и повысить эффективность и экологичность существующих производств. Он отметил, что полиэтилен производится миллионами тонн в год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Катализируй это: ученые нашли способ удешевить полиэтиленовые пакеты»

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