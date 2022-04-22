СК откроет горячую линию для беженцев с Донбасса

Следственный Комитет откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также с Украины. Такое поручение в четверг, 21 апреля, дал глав ведомства Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины», — сообщается на сайте СК.

Сообщается, что горячая линия значительно ускорит информационный обмен с беженцами. Сотрудники будут помогать им, объяснять их права, анализировать поступающую информацию.

«Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершенных украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами», — отмечается в сообщении.

Ранее, 20 апреля, представитель экстренных служб рассказал, что всего с начала спецоперации России по защите Донбасса на ее территорию из зоны конфликта прибыло почти 900 тыс. человек. По его словам, в числе беженцев — 166,68 тыс. детей.

Накануне отмечалось, что с февраля в Россию приехали почти 880 тыс. человек с территории Украины, из Луганской и Донецкой народных республи, а за один день число беженцев увеличилось практически на 18 тыс. граждан.

11 марта президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, то, что граждане РФ так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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