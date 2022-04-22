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Конгломерат Koch Industries заявил о невозможности продолжать бизнес в РФ

The Hill анонсировала остановку работы Koch Industries в РФ из-за санкций Байдена
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Американский конгломерат Koch Industries работает над «стратегией вывода» бизнеса из России, сообщил в служебной записке сотрудникам исполнительный директор российского подразделения Дэйв Робертсон в четверг, 21 апреля.

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У Koch Industries есть в России одна компания — Guardian Industries, которая управляет двумя стекольными заводами, на которых трудятся 600 сотрудников и еще 15 человек вне штата.

Робертсон ранее разослал несколько заявлений, осуждающих действия России в Донбассе, и добавил, что Koch Industries не уйдет из страны ради сотрудников и бизнеса, который может перейти правительству РФ.

Теперь же, по словам Робертсона, компания сворачивает бизнес из-за санкций США против банковского сектора и законопроектом РФ об ответственности за исполнение санкций.

«Санкции, объявленные в начале апреля, в сочетании с реакцией российского правительства и другими действиями сделали условия для продолжения деятельности Guardian в России невозможными», — приводит The Hill слова Робертсона из служебной записки.

Он уточнил, что названные меры затруднили оплату труда рабочим и закупку материалов в России, пишет «Газета.Ru».

Также в этот день нефтегазовая корпорация ExxonMobil сообщила о том, что рассматривает возможность закрытия всех предприятий в РФ к 24 июня. По данным на 2021 год, в Exxon работали более 1 тыс. человек по всей России, а у компании есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявили более 700 иностранных компаний. Среди них — Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран, которые были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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