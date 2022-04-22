Прямой эфир
Мир
МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд
Мир
Германия заплатит России рекордную сумму за нефть и газ
Общество
Росавиация призвала авиаперевозчиков подготовиться к полетам без GPS
Мир
Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации в Николаевской области
Мир
Антонов сообщил о намерении РФ получить подтверждение безъядерного статуса Украины
Мир
Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности
Общество
В Россию из ДНР и ЛНР эвакуировали более 150 тыс. детей
Мир
Минфин Индонезии сообщил о приглашении Путина на саммит G20
Экономика
Лондон выпустил лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его дочкам
Мир
Пентагон поставит на Украину сверхновые беспилотники Phoenix Ghost
Мир
Над Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики
Сюжет:

МИД России назвал военные грузы НАТО на Украине «законными военными целями»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия имеет право рассматривать грузы с вооружением из Соединенных Штатов Америки и Северного альянса в случае их следования по территории Украины в качестве законной военной цели. Об этом в четверг, 21 апреля, заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ», — заявил дипломат в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

По мнению Кошелева, Вашингтон рассчитывают замедлить спецоперацию в Донбассе и причинить «максимальный ущерб» российской армии.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден сообщил, что Штаты выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн. Кроме того, 20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила о поставке Германией оружия без публичной огласки. По ее словам, Киев получил противотанковые системы Stinger.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за отправки оружия Киеву. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022