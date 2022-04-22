МИД России назвал военные грузы НАТО на Украине «законными военными целями»

Россия имеет право рассматривать грузы с вооружением из Соединенных Штатов Америки и Северного альянса в случае их следования по территории Украины в качестве законной военной цели. Об этом в четверг, 21 апреля, заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ», — заявил дипломат в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

По мнению Кошелева, Вашингтон рассчитывают замедлить спецоперацию в Донбассе и причинить «максимальный ущерб» российской армии.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден сообщил, что Штаты выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн. Кроме того, 20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила о поставке Германией оружия без публичной огласки. По ее словам, Киев получил противотанковые системы Stinger.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за отправки оружия Киеву. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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