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Пентагон сообщил о безуспешных попытках связаться с Россией

Представитель Пентагона Кирби: США безуспешно пытались связаться с РФ несколько недель
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Пентагон предпринимает попытки связаться с российскими коллегами, но все они заканчиваются безуспешно. Соответствующее заявление сделал официальный представитель оборонного министерства США Джон Кирби в четверг, 21 апреля.

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Таким образом он попытался подтвердить свою точку зрения об отсутствии влияния санкций РФ на коммуникацию между странами в военной сфере. По словам Кирби, сейчас именно тот момент, когда Пентагон должен вести разговоры с российскими коллегами.

«Несколько недель мы пытались, они не заинтересованы», — указал пресс-секретарь американского ведомства. Трансляция его брифинга велась на сайте Пентагона.

21 апреля РФ расширила санкционный список в отношении граждан США. В него внесли 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, «формирующих русофобскую повестку дня», а также супруг ряда высокопоставленных чиновников, отметили в МИД РФ. Американцам, попавшим в список, закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.

Накануне США расширили российский санкционный список. В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк». Также американский минфин добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие». Кроме того, были введены визовые ограничения в отношении 635 граждан России.

Комментируя такие действия, российское посольство в Вашингтоне подчеркнуло, что нарастающий абсурдный характер ограничительных мер свидетельствует об отчаянии американской стороны в попытках подчинить РФ.

15 марта в ответ на серию санкций Россия внесла в «стоп-лист» ряд чиновников и политиков США, в том числе Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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