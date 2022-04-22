Ле Пен проиграла дебаты Макрону перед вторым туром выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уступила действующему хозяину Елисейского дворца Эммануэлю Макрону в больших дебатах 20 апреля, показали данные опроса Odoxa-Backbone Consulting для газеты Le Figaro.

Опрос, данные которого опубликованы 21 апреля, показал, что 56% из 1 тыс. опрошенных посчитали Макрона более убедительным в риторической дуэли с Ле Пен, которой отдали голоса всего 44% респондентов. При этом в сравнении с предыдущими выборами в 2017 году кандидаты показали противоположный результат. Тогда Макрон снискал симпатии в ходе дебатов у 72% зрителей, а Ле Пен — у 28%.

«Среди тех, кто посчитал Макрона более убедительным в ходе дебатов — 30% опрошенных. У Ле Пен по этому показателю 23%. Почти каждый второй француз (47%) не выделяет ни одного победителя или игнорировал дебаты. Действующий президент опередил соперницу всего на 7%, тогда как разрыв в 2017 году составил почти 30 пунктов», — приводит издание данные опроса.

Макрон также обошел Ле Пен в рассуждениях на тему интересов Франции на международной арене (62%), способ функционирование институтов власти (57%), рост и конкурентоспособность экономики (55%). Кандидат от «Национального объединения», по мнению респондентов, лучше себя проявила в вопросах иммиграции (57%), безопасности (57%), пенсионного обеспечения (56%) и покупательной способности граждан (54%).

В целом дебаты политиков оценили высоко: 66% отметили обсуждение кандидатами всех важных для народа тем, 58% отметили интересный диалог Макрона и Ле Пен, но для 78% опрошенных он не имеет никакого значения и на выбор кандидата во втором туре голосования, который состоится 24 апреля, не повлияет.

Вечером 20 апреля состоялись финальные теледебаты кандидатов в президенты Франции. Макрон заявил, что задача Парижа и Европы — не допустить эскалации конфликта на Украине, Ле Пен, в свою очередь, выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ.

Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, отметив, что подобного рода инициатива обернется негативными последствиями для французов. Она подчеркнула, что в условиях эмбарго энергоресурсов России страна найдет новые рынки сбытов.

Баллотирующийся на второй срок президент Франции Макрон в ходе дебатов назвал цель Франции и других европейских стран. Она заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию сложившегося вокруг Украины и Донбасса конфликта.

После дебатов Le Figaro провела свой опрос, согласно которому выяснилось, что французы обеспокоены будущим страны в случае переизбрания Макрона. Часть комментаторов выразила резкое несогласие с политикой действующего президента.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент набрал 27,84% голосов, его оппонент Марин Ле Пен — 23,15%. Следующий тур состоится 24 апреля. Макрон пообещал в этот день выступить на Марсовом поле — сразу после окончания второго тура.