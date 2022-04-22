Минобороны: Украина устроила провокацию в Николаевской области с автомобилями со знаком Z

Киев организовал постановочную съемку в Николаевской области с целью обвинить Вооруженные силы России в мародерстве. С таким заявлением в четверг, 21 апреля, выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью», — приводит его слова «Газета.Ru»

По словам представителя Минобороны РФ, по поручению Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодетые в российскую униформу боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием военной техники со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и проводили фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны.

«Заранее предупреждаем <…> Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей «о злодеяниях русских» в ближайшее время планируется распространить через <…> западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве», — заключил генерал-полковник.

19 апреля Министерство обороны РФ заявило о том, что ВСУ и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят в Одессе провокацию. Суть провокации будет заключаться в обвинении военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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