Прямой эфир
Мир
МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд
Мир
В Германии предрекли рекордную плату за российские энергоресурсы
Общество
Росавиация призвала авиаперевозчиков подготовиться к полетам без GPS
Мир
Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации в Николаевской области
Мир
Антонов сообщил о намерении РФ получить подтверждение безъядерного статуса Украины
Мир
Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности
Общество
В Россию из ДНР и ЛНР эвакуировали более 150 тыс. детей
Мир
Ле Пен проиграла дебаты Макрону перед вторым туром выборов во Франции
Экономика
Лондон выпустил лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его дочкам
Мир
Пентагон поставит на Украину сверхновые беспилотники Phoenix Ghost
Мир
Над Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики
Сюжет:

Минобороны: Украина устроила провокацию в Николаевской области с автомобилями со знаком Z

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев организовал постановочную съемку в Николаевской области с целью обвинить Вооруженные силы России в мародерстве. С таким заявлением в четверг, 21 апреля, выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче
Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом

«По имеющейся достоверной информации, в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью», — приводит его слова «Газета.Ru»

По словам представителя Минобороны РФ, по поручению Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодетые в российскую униформу боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием военной техники со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и проводили фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны.

«Заранее предупреждаем <…> Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей «о злодеяниях русских» в ближайшее время планируется распространить через <…> западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве», — заключил генерал-полковник.

19 апреля Министерство обороны РФ заявило о том, что ВСУ и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят в Одессе провокацию. Суть провокации будет заключаться в обвинении военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022