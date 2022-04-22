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У брошенных командирами нацистов с «Азовстали» подорван боевой дух

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Корреспонденты «Известий» Роман Польшаков и Семен Еремин 22 апреля изучили ситуацию вокруг осажденного завода «Азовсталь» и узнали о том, что боевой дух засевших там радикалов из «Азова» подорван.

Пулеметчик одной из штурмовых групп с позывным «Танк» поделился с «Известиями» информацией о моральном состоянии засевших на заводе «Азовсталь» украинских боевиках.

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«Они там сидят уже второй месяц. И в подразделениях у них моральный дух максимально подавленный. Мы ловили бойцов — их бросали командиры, они сбегали сами», — рассказал «Танк».

Военный отметил, что боевой дух российских военнослужащих, а также бойцов Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛННР) сейчас на высоте, но самой главной задачей сейчас является минимизация потерь.

Солдат Народной милиции ДНР с позывным «Гога» также поделился особенностями боевой обстановки в районе завода «Азовсталь».

«Объект очень серьёзный. Построен во времена советского союза. Его очень трудно взять… он очень глубокий. Там до восьми этажей в глубину. Хорошего советского бетона 800-го. Не всякая бомба возьмет. И все это усложняет процесс зачистки», — рассказал «Гога».

21 апреля президент РФ Владимир Путин назвал успехом завершение боевой работы по освобождению Мариуполя и приказал отменить штурм завода «Азовсталь». Владимир Путин мотивировал свое решение необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих. Вместо штурма российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР перешла к новой тактике, которая должна вынудить оставшихся боевиков сложить оружие.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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