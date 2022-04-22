Белый дом увидел признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС РФ

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в четверг, 21 апреля, заявил, что американская администрация замечает признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам РФ (ВС).

По его словам, китайские корпорации и банки в основном не допускают прямого обхода антироссийских санкций Запада, но «есть вызывающие тревогу свидетельства», что НОАК предоставляет поддержку российским ВС через ряд «прямых и непрямых каналов».

«Я бы также сказал, что Пекин чувствует заинтересованность в том, чтобы продлевать нынешний [геополитический] конфликт между Россией и Западом, поскольку тот может истощать силы обеих сторон и дать им (Китаю. — Ред.) рычаг влияния, особенно на Россию, превратить ее в процессе в младшего партнера», — отметил Сингх во время онлайн-семинара. Трансляция шла на сайте Белого дома.

Как подчеркнул Сингх, Пекин разделяет с Москвой заинтересованность в подрыве позиций Соединенных Штатов и западных стран, стремясь прекратить их «доминирование в международном порядке». Кроме того, отмечает зампомощника американского лидера, у КНР имеется «серьезный интерес» к тому, чтобы ее воспринимали как «ответственного глобального» участника международного сообщества на мировой арене.

При этом, несмотря на развитие связей между КНР и РФ, он допустил возможность достижения договоренностей с Китаем в сферах, представляющих взаимный интерес, например по климату и торговле.

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, тактика разъединения и давления через разрыв логистических цепочек не сработает.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном. Но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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