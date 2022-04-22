Пентагон спрогнозировал влияние санкций РФ против чиновников США на диалог стран

Санкции РФ против должностных лиц США не мешают попыткам установить контакты в военной сфере. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Трансляция велась на сайте оборонного ведомства.

«Санкции не оказывают влияния на контакты...Тот факт, что против одной из сторон введены санкции, не является, как я думаю, фактором в условиях отсутствия контактов», — ответил Кирби на вопрос о влиянии на двусторонние контакты с Москвой ее решения ввести санкции против 29 высокопоставленных американцев.

По его словам, Пентагон предпринимает попытки связаться с российскими коллегами, но все они заканчиваются безуспешно. Кирби отметил, что сейчас настал именно тот момент, когда Пентагон должен вести разговоры с российскими коллегами.

Ранее в этот же день РФ расширила санкционный список в отношении граждан США. В него внесли 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, «формирующих русофобскую повестку дня», а также супруг ряда высокопоставленных чиновников, отметили в МИД РФ. Американцам, попавшим в список, закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.

Накануне США расширили российский санкционный список. В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк». Также американский минфин добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие». Кроме того, были введены визовые ограничения в отношении 635 граждан России.

Комментируя такие действия, российское посольство в Вашингтоне подчеркнуло, что нарастающий абсурдный характер ограничительных мер свидетельствует об отчаянии американской стороны в попытках подчинить РФ.

15 марта в ответ на серию санкций Россия внесла в «стоп-лист» ряд чиновников и политиков США, в том числе Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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