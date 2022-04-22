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Пентагон выразил надежду на исключительную пользу Phoenix Ghost для ВСУ

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Тактические беспилотники Phoenix Ghost в составе очередного пакета военной помощи Украине — это ударные дроны-камикадзе, которые окажутся исключительно полезны Вооруженным силам Украины (ВСУ) на востоке, заявил в четверг, 21 апреля, пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

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«Обсуждая с украинскими военными их нужды, мы решили, что эта система — самая подходящая, особенно на востоке Украины. Над ней работали ВВС США. Эта беспилотная система разработана для тактических операций, то есть, другими словами, для ударов по целям, но не только. Основная их задача — удары по целям», — объяснил он в ходе брифинга.

Кирби добавил, что дроны Phoenix Ghost могут в том числе вести разведку.

В этот же день Пентагон выступил с заявлением о восьмой партии военной помощи Украине, в составе которой будут поставлены новейшие тактические беспилотники Phoenix Ghost — новейшая разработка Военно-воздушных сил США.

20 апреля администрация президента США Джо Байдена сообщила о намерении выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

18 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные вскоре проведут курс обучения для группы украинских военнослужащих по обращению с американскими гаубицами, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве военной помощи.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США. По данным источника в Белом доме, США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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