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Служащий Пентагона заявил о потере Америкой технологического преимущества

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Несмотря на успехи Пентагона в развитии технологий, в настоящий момент американская армия потеряла преимущество и может стать уязвимой для противников США. Такое заявление сделал 19 апреля уходящий в отставку главный архитектор Космических сил США Престон Данлэп в беседе с каналом Fox News.

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В своем интервью Данлэп заявил, что несмотря на былые успехи Пентагона в таких технологических областях, как искусственный интеллект, в настоящий момент американское военное ведомство обогнали частные компании. Это, по его мнению, дало оппонентам США, таким, как Китай, возможность получить технологическое преимущество над американской армией.

«Они (технологии — Ред.) доступны любому, у кого есть ресурсы, ученые и способности, и поэтому наши противники или потенциальные противники могут получить доступ к этим технологиям не только внутри своей экономики, но и благодаря преимуществам нашего свободного и открытого общества. У них есть доступ ко многим нашим возможностям от наших компаний, и поэтому я хочу, чтобы мы были в состоянии убедиться, что мы не просто конкурируем в глобальном масштабе, а действительно можем адаптироваться», — поделился Данлэп в материале от 19 апреля.

Говоря о важности технологий для Пентагона, Данлэп высказался о недопустимости самонадеянности в вопросах развития военных технологий.

«Мы, безусловно, понимаем, что, разыгрывая самоуспокоенность... мы, конечно же, не хотим оказаться в ситуации, когда наши войска не имеют доступа к самым современным технологиям, системам вооружений, данным или искусственный интеллект», — заключил он.

18 апреля вице-президент Камала Харрис объявила, что Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT). Причинами такого решения, по данным зарубежных СМИ, является успешное испытание Россией комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042. Американские власти совместно с Евросоюзом осудили российские испытания якобы из-за большого количества осколков от уничтоженных спутников, которые создают угрозу другим космическим объектам, в частности другим спутникам и МКС.

В мае 2021 года американские военные потерпели неудачу в испытаниях собственной противоспутниковой ракеты Minuteman III. Отмечается, что программа тестового запуска Minuteman III была нужна для сбора данных, необходимых для поддержания работоспособности системы.

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