Экономисты заявили о крахе американоцентричной модели экономики

На заседании дискуссионного клуба «Воробьевы горы» в четверг, 21 апреля, эксперты обсуждали позиции России на фоне развала американоцентричной экономической системы и гегемонии доллара.

«Современная система американоцентричного либерального капитализма приказала долго жить. То, что происходит сегодня, — это акселерация и структурная перестройка мировой экономики. И Китай де-факто захватил экономическое лидерство в мире», — заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

По мнению некоторых экономистов, мир сейчас меняется: глобальный строй становится более социалистическим по идеологии и рыночным по экономике.

15 апреля главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракамы заявил, что затягивание ситуации с отключением России от международной системы платежей SWIFT пошатнет гегемонию доллара, поскольку всё чаще обсуждается отказ от американской валюты при международных расчетах.

Ранее, 14 апреля, в статье издания American Thinker сообщалось, что Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, поскольку заранее предвидела раскол Запада.

В тот же день директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а также Молдавия, Узбекистан и Куба, являются государствами-наблюдателями, стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, еще до февраля более 70% операций проводились в национальных валютах.

Ранее, 5 апреля, международный аналитик Боян Чуков заявил, что роль РФ в глобальном процессе выхода из-под сферы влияния доллара очень важна. Отмечается, что РФ уже начала торговать с КНР и Индией в национальных валютах. Если считать население двух этих стран, то можно заявить, что уже половина планеты перестала зависеть от доллара.