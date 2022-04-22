Бригада полковника Омурбекова за три недели отразила более полусотни вражеских атак

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

Отдельная мотострелковая бригада полковника Азатбека Омурбекова три недели защищала подготовленный рубеж обороны, отразив в общей сумме более 50 атак противника с применением танков, бронетранспортеров и тяжелой артиллерии. Во время овладения назначенным рубежом бригада Омурбекова разгромила батальон противника и уничтожила до 40 единиц его боевой техники, что привело к полной утрате врагом боеспособности. Грамотные действия полковника Омурбекова обеспечили контроль одного из основных направлений операции в Донбассе.

Расчет батареи лейтенанта Алексея Зеленского поддерживал наступающие российские войска огнем своего подразделения. Ракетным ударом по позициям боевиков расчет Алексея Зеленского уничтожил до 50 единиц военной и специальной техники противника, а также до 200 неонацистов. При развитии соратниками Алексея Зеленского наступления ракетным ударом его расчета был уничтожен командный пункт группировки радикалов, благодаря которому были выведены из строя пять вертолетов (из них два уничтожено), восемь топливозаправщиков, а также ликвидировано 23 националиста и ранено 30. Грамотные действия лейтенанта Алексея Зеленского позволили снизить боевой потенциал и огневые возможности противника, что помогло российским войскам успешно выполнить поставленные боевые задачи.

Мотострелковая рота капитана Николая Зубца освободила от вооруженных формирований украинских неонацистов занятый ими населенный пункт. В ходе боя рота Зубца вывела из строя четыре танка, шесть боевых машин и две оборудованные огневые точки врага, чем заставила врага бежать. Спустя несколько дней Зубец вместе с подразделением во время продвижения вглубь обороны противника встретил его ожесточенное сопротивление. В ходе этого столкновения Зубец лично уничтожил отделение живой силы противника и подбил три бронетранспортера врага из РПГ. Кроме того, он умело организовал эвакуацию раненых товарищей из подбитого бронетранспортера. Мужество, самоотверженность и профессионализм капитана Зубца позволили нанести украинским неонацистам значительный урон и вынудили их отступить.

21 апреля Минобороны РФ рассказало о подвиге старшего лейтенанта Сергея Липченко, который защитил переправу от разрушения под огнем противника. Самоотверженность и смелость старшего лейтенанта Липченко позволили российским войскам сохранить темп наступления и успешно атаковать позиции украинских неонацистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»